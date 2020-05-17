近年房價持續高漲，許多人想擁有自己的家又擔心負擔不了沉重的房貸。但大陸竟然有一名奇女子，買房付完錢之後就忘記這件事，過了快30年才突然想起來自己有一套房子，沒想到過去一看竟發現裡面住著一家陌生人，讓雙方當場傻眼到不行。

根據陸媒報導，一名張姓女子在1992年用33萬人民幣（約新台幣140萬元）的價格買下一套位於「深圳華天花園小區」的房子，付完錢之後也沒去辦房產證，時間久了就忘記了。過了28年後，年歲已高的張女突然想到自己有買過一套房子，便趕到現場查看，沒想到裡面竟住了陌生一家人，房子也被改了裝潢，讓她很錯愕，而且現在這套房子的價值已經提升到600萬人民幣的天價（約新台幣2530萬元）。

事後張女詢問鄰居才知道，現任住戶是「撬開門住進去的」，猜測應該是從辦事處知道屋主不見才會做出這件事。社區的管理人員也透露，從2018年他們接管開始，這套房子就有人居住了，而且費用都有按時繳納，所以他們也沒有多家懷疑。現任住戶則駁斥「撬開門」的說法，表示房子是父親從別人手中購買的，他們也正在積極尋找當時那位賣房人。目前張女手上只有購買合約，也因為當年的開發商已被收購不能辦理房產證，但律師則表示，如果最後證明房子真的是張女所有，那現任住戶恐觸犯「非法侵占他人財產」的刑事罪行，目前雙方已經開始進入協商階段。