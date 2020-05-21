被稱為「一人樣」（おひとりさま）的超單身文化正在日本快速崛起，許多商家也看準商機，推出許多單人消費的套餐或商店。日本東京美食名店「燒肉LIKE」（焼肉ライク）去年進駐台灣，近日宣布將在新莊7月開幕的宏匯廣場展店，目前正在積極招兵買馬中。

「一人樣」顧名思義就是把原本的「一人」加上日文敬語「樣」，代表獨自一人也很好，值得受到尊重，也不需要顧慮外界的眼光。日本人氣燒烤店「燒肉LIKE」秉持著這樣的精神創立，目的就是為讓消費者一個人也能享用美味燒肉，除了有專屬個人烤爐，入座後只要用手機就可以快速點餐，3分鐘即可上菜，還可以讓客人自由選擇肉品部位與分量的搭配，十分貼心。

除了燒肉LIKE還有迴轉壽司藏壽司、NARA Thai Cuisine、杏子豬排、開飯川食堂與彌生軒等美食名店也都將進駐宏匯廣場的美食專區，讓民眾假日又多了一個好去處！