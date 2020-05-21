一九九二年，聲勢如日中天的方季惟才拍完《賭俠II——上海灘賭聖》，有一天，她偶然看到自己的喉嚨，怎麼好像凸了一小塊，用手摸一摸，有點硬，像是脖子裡凸出一個喉結。

方季惟坦言，當時她每天都忙著跑通告和表演，「休息」對她來說，是個奢望。 除了她自己想要把握住每一個能夠賺錢的機會，也有唱片公司對她的要求。方季惟不但要為自己的唱片跑通告，還要負責帶公司裡的新人，忙起來的話，一天跑十個以上的通告都可能。她的疲於奔命，一度連唱片公司跟著跑通告的宣傳人員都病倒了，希望公司能讓方季惟放幾天假，讓她們都能好好休息保養。

「想要放假嗎？可以啊，妳想要放一年還是兩年？」唱片公司高層這麼回覆。一心想要賺錢還債，方季惟眼見公司的態度強硬，深怕遭到冷凍，拖著疲累的身軀和強裝開朗的笑臉，繼續接下一個又一個通告。

但是喉嚨上的小喉結不但沒有消失，反而一天一天長大，肉眼就可以明顯看到。方季惟抱著忐忑不安的心情就醫，醫生初判她是內分泌失調導致甲狀腺異常，先開了藥，請她先吃藥再觀察看看。

這一次，吃藥似乎有效，她的喉嚨腫塊漸漸變小了。

方季惟眼看喉嚨隨著藥效恢復原樣，以為沒事了，又繼續過著沒日沒夜的生活。但在不經意間， 方季惟發現小腫瘤又開始蠢動，更令她擔心的是，這一次比上次來得更大，只得再次就診。但這次醫生心底有數了，立刻安排她做穿刺切片，囑咐她要多休息。

「公司已經幫我接下了在美國的巡迴演唱，我哪有時間可以休息，」即便滿心惶恐又不安，她依舊得不到休息的機會，再度踏上跨海作秀的長途旅程。

其實出發前往美國前，她已經接獲醫院通知，切片結果百分之九十是濾泡癌，怕她因為穿刺而有轉移風險，希望她盡快開刀，沒想到她還是得先完成美國表演行程。但人在遠方異鄉的方季惟，其實已經亂了方寸，就像被困在籠子裡的小鳥，插翅也難飛離困局。

好不容易終於完成巡演回到台灣，方季惟立刻趕赴醫院。她不死心地告訴醫生，由於她這幾天誠心持咒，感覺腫塊好像有變小了些，「會不會不是癌症？」她不死心地問醫生。

醫院為了謹慎起見，再安排一次穿刺，但結果出爐後醫生直言，「就是濾泡癌，而且你的腫瘤黏在聲帶，我們建議一定要趕快切除，」硬生生戳破她虛幻的小小期望。

就在方季惟自以為低調，準備住院接受手術的同時，她突然接到公司通知，請她去錄個節目，理由是怕她手術後傷到聲音，也許會變得沙啞，要是術後沒辦法再唱歌，不如先把最美好的聲音錄下來。本來說錄個十五分鐘就好，結果錄了整個下午。

她回想，那時其實已經很不舒服，耳鳴到幾乎聽不到聲音。她就像拖著自己的軀殼唱歌，上節目聽人擺布，自己幾乎已經無感。當時她原本已經要住院了，為了節目硬是跟醫院請假，醫生囑咐她，半夜十二點前一定要回院。

「我一進到攝影棚發現，哇，好多人唷，怎麼看到我都在哭，我又沒跟他們講我怎麼了，我只跟公司提過。還有人看到我就要我加油……，」但現場忙著趕錄，方季惟也沒有時間多問什麼。結束後的當天深夜，方季惟就住進醫院，準備第二天早上進行手術。

令她錯愕的是，清晨才四點多，院方就急忙跑來告訴她，「不行，媒體已經在門口排隊了，開刀消息曝光了。」結果原定上午才要動手術，這下時程整個往前提早，方季惟就這麼匆忙被推進手術室。

方季惟的爸爸和媽媽從頭到尾被蒙在鼓裡，看了報紙才驚覺事情不妙，急忙下山趕赴醫院。兩位老人家一路上憂心忡忡，不知道這下還能再見到女兒嗎？

(本文摘自《歲月釀的檸檬紅茶：快樂小孩方季惟將時光化做美好祝福，寫給終將成為大人的你》/天下生活出版)