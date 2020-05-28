許多6、7年級生應該對顏文字不陌生，在還沒有智慧型手機和貼圖的年代，大家傳訊息的時候只能用標點符號或字母合成表情或動作來傳遞感受。一名網友就好奇發問「Orz這個符號是不是已經沒有人再用了？」文章立刻掀起熱烈的討論，更有人點出2關鍵原因。

一名網友在PTT八卦板以標題「Orz這個符號為什麼沒有人在用了？」發文，表示以前小時候最常用的3大顏文字分別是「Orz 、 XD 、 = =」，XD跟= =現在還算經常看到有人在用，但Orz似乎幾乎快看不到，忍不住好奇直呼「Orz為什麼沒有人在用了，有妹〈沒〉有八卦Orz」。

文章曝光之後引起熱議，不少人紛紛留言「老人」、「怎麼不流行說壓馬路了～～～」、「你很ㄅㄧㄤ喔!」、「跟KUSO這個詞一樣，淹沒在歷史洪流中了」、「XD 好不容易才存活下來」、「我現在都用OGC」但也有許多網友分析是因為「emoji 推出」和「大小寫轉換不方便」這2個關鍵原因「難打得要死」、「要切換大小寫，很不方便」、「現在年輕人都用 emoji 了，如果你還沒跟上還整天用文字，老了」、「年輕人都嘛用 emoji ，誰還在跟你 XD 、 Orz 」、「還在用orz也太SPP了，你LKK嗎」、「不好打，XD 比較近」。