蔣經國日記》劉自然事件之三/ 到了5月28日，日記記載：「美國記者中已有人報導謂24日事件與我有關，並有人說在此事件中所有台北學校學生皆未出來遊行，而只有成功中學學生有四十餘人參加遊行，這是因為蔣經國兒子是該校學生，聽了之後覺得好氣又好笑，孝文已在兩年前在該校畢業，而今日尚有人做如此之報導，可知敵人是多麼的惡毒。在過去各方面攻擊余必連累父親，而現在連累到我的兒女身上去了，可知做人之難矣，自今日起政治空氣對於我更為惡劣，一切只有忍耐下去。」除此之外，由於成功中學前任校長潘振球正是蔣經國的心腹，也讓蔣經國很難撇得清。

蔣經國日記全球獨家–黃清龍揭開強人秘密(影片取自YouTube/台北市信民兩岸研究協會)

29日日記又提到：「十時出席總動員月會，父親曾痛心責備搗毀美使館之事件，謂過了六十年尚不能接受義和團的亡國教訓，殊實可嘆，並認為此乃最大之國恥。當晚拜見父親，父親嚴責處理案件之遲緩。」

出乎意料的是，此事竟也成了蔣經國對陳誠的反擊出口。5月31日日記記載：「不幸事件發生之後，政敵們即借此造謠攻擊，將一切責任推在我的身上，企圖把我描寫成為國家的罪人。陳誠竟公開的對文亞說「這都是蔣經國幹的好事！」陳對其他人亦曾做同樣的說法，余對此並不感奇怪亦不去憤慨，不過由此可以證明陳誠之卑鄙和虛偽，余心裡明白就好。」

蔣還說：「陳誠於廿三日夜間要各報寫社論反對美方對於雷諾之判決，這是廿四日事件之導火線，余本隱惡原則未對任何人道及此事，日久見人心，一切自會有澄清之一日，余何憂哉。」很明顯，這是透過日記向老蔣告陳誠的狀！

日記中還留有一段插曲。事發後蔣去拜訪台大教授談僑生問題，日記中記載：「我告其僑生在外嫖賭以及買賣私貨之情形，他很驚訝的說：蔣先生你連這些事都知道，那真是了不起。嗚呼，今日不知有多少人還以為我是住在高樓大廈的「公子哥兒」呀，其實我知道民間的情形要比政府裡任何人來得多。」

該年9月，來台負責調查該事件的美國總統特別助理李查茲（James P. Richards）對蔣介石表示，蔣經國領導的救國團在事件中扮演積極角色，蔣介石對此不置可否。後來，蔣介石為緩和台美緊張關係，將蔣經國暫時調離情治系統，改出任退輔會主任。