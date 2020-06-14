受到新冠肺炎疫情的影響，各地的旅遊觀光景點都備受衝擊，日本各地的水族館也都紛紛暫停營業，改成線上經營，與網友們進行互動，雖然有些地方最近都開始恢復營運，但遊客人數仍十分稀少，對此情況，位於高知縣的「桂濱水族館」就想出了一個妙招，成功在網路上引起話題。

根據日媒報導，事實上在過去暫停營業的期間，桂濱水族館就非常頻繁地透過官方推特與網友們互動，然而有趣的是，一般水族館都會上傳可愛的動物照片，但他們卻一反常態，PO出了許多帥哥飼育員的照片，吸引不少女網友的關注。

最近雖然桂濱水族館已經重新開放，不過來水族館的遊客人數卻還是非常稀少，與去年同月份相比少了整整96%，但水族館每天還是需要支出照顧動物的費用，為了解決這個問題，官方推出了「親子線上體驗」的活動，若感到滿意的人就可以支付入場費或者選擇加價購買線上餵食的體驗。

然而實際點開網頁，可以發現餵食對象除了水獺、海獅等動物之外，竟還有飼育員的選項，而且要價1000日圓（約新台幣277元），是所有選擇中最貴的，儘管如此飼育員還是拿下了第二受歡迎的寶座，僅次於水獺，就連被餵食薯條的飼育員本人都被自己的人氣給嚇了一大跳。