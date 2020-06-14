現代有不少人都會飼養寵物來陪伴自己，這些寵物對於飼主們來說就像是家人一樣非常重要的存在。美國一名男子日前帶著自家愛犬外出，沒想到經過河邊時卻突然有一隻巨鱷衝出，想將狗狗拖下水，男子見狀立刻和巨鱷展開了一場「拔河大賽」，最終順利救回自家愛犬。

(影片來源/YouTube/WFLA News Channel 8)

根據外媒報導，這名男子特倫特（Trent Tweddale）是前美國陸軍參謀長，事發當天他帶著自家的愛犬洛基（Loki）外出散步，來到河邊時洛基將自己的前腳泡在了水中，沒想到下一秒卻突然有一隻長約4公尺的巨鱷衝出，一口咬住了洛基就想要將牠給拖下水，特倫特見狀立刻抓住項圈試圖將之拉回，但鱷魚卻不肯輕易放棄這得來不易的美食，彼此就這樣相互僵持著，最終特倫特放開了項圈，跪在水中猛力攻擊鱷魚的頭部，才終於順利將洛基給救回來。

不過洛基遭到攻擊的腿部嚴重受傷，特倫特表示當時都可以輕易地看見骨頭，前腿幾乎要斷掉，獸醫治療後放入了金屬板和鋼釘幫忙固定，希望可以藉此重建牠的前腳。而特倫特也下定決心要為愛犬報仇，在佛州魚類及野生動物管理局的幫助下於事發地點設置了陷阱，並在裡面放入一隻雞作為誘餌，希望可以抓住那隻鱷魚，替洛基出一口氣。