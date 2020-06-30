本書作者是被稱為「夫人」長達二十八年的專職主婦，未料在一夕之間成為整個家庭的支柱！在「如果下個月就沒薪水？」的迷惘、焦慮與不安中，逐漸尋找出從財務管理、夫妻關係、再次就業等，趨向平緩的四十九種解決方案。

【精彩書摘】

退休就和夏天出現的颱風一樣，春天冒出的嫩葉變茂盛時出現的颱風席捲農田與摧殘山脈，颱風橫掃過的地方無一倖免，如果事先預測颱風做好萬全的準備，情況則會比較好一點。但突如其來的颱風往往都是難以預測，大部分的退休者也是在沒有準備的情況下被通知且「被奪走職位」，就如同生長健全的稻子突然被犁至壟溝中一般令人深受打擊。聽說周遭某個朋友退休後臥病在床三個星期，也有人說自己當下如同被鐵鎚敲到後腦勺一樣。

我曾在Youtube的《打開話匣子吧TV》接受K導演的專訪談論老公退休後改變的日常生活，我以退休者妻子的身分毫不掩飾地談論不同於以往的生活，訪談結束後周圍出現各種不同的意見，「妳真是坦率！和平常的妳不一樣！妳老公一直都在賺錢耶，妳真是自私！聽起來就像是在談論我們家一樣。」後來退休者與其家人獲得更多的關注。我和K導演之間的緣分並未就此結束，後來我還協助K導演製作退休者的相關影片專案，而且還受邀參加了試映會。當時十名男性坦承說出自己退休後的心情，其中有八○％以上都認為「退休讓人感到茫然，而且都沒預料到會這麼快就發生，因此根本就沒能做好準備」。

訪談的十個人主要都是白領階級的管理職務，××分店長、××負責人等位於第一線且績效都不錯的時期接獲退休的通知，因為績效都不錯，所以自然就會認為「絕對不會輪到自己」。越是這一類型的人越容易因為接獲通知而受到打擊。

老公退休兩次了，第一次是五十三歲時的事情，當時是在大企業擔任職員兩年後離職，而且是臨時職員。隔年若是臨時人員名單上沒有他就等於是光榮退休，我們兩夫妻早預料到該年會退休了，當時老公是分店長，該職位不會受業績好壞影響，兩年後就一定得離開(以前的分店長也是工作一∼兩年後就離開)。但就算知道此事實，也沒有特別的應對方法。

沒有應對方法的結果就是，獲得公司融資強制售出購買的股份，在離開時當然就得使用現金支付，擔任管理職務時無法隨便出售該股票，為了未來著想而將股票留在手上，但兩年後隨著公司解散便成為壁紙。因為是國際級的大企業，根本就沒能預料到會倒閉，雖然一度曾出現發生變化的信號，但卻太遲鈍且對於未來的規畫過於懶散。公司倒閉後，擔任管理職務時領到的錢也全都花光了，只剩下曾在大企業擔任管理職務的褪色看板而已。

老公整整玩了三個月，因為不需要早上六點就起床去公司，老公高興地說：「彷彿就像置身於天堂一樣！沒想到世界會如此美好！我努力工作二十七年了，現在可以稍微休息一下了。」當時公司讓老公光榮退休且支付了一年的生活費，根本就沒察覺到即將到來的人生寒冬，因為我一直都過著管理者的妻子、專職主婦的生活，我同樣也未能對接下來的生活制訂計畫(卑劣的藉口)。

該說是不幸中的大幸嗎？老公憑藉以前累積的人脈在五個月後便進入中小企業，他負責一項左右公司未來生計的重要專案。為了與外國公司合作，他努力了一年，但外資公司卻在最後簽約階段時退出了，老公在該公司的工作也就消失不見了，沒有多久公司便建議他離職。雖然心想稍微休息後再重新找工作，但那終究只是夢想而已，必須再次成為無業者的時期來臨了。

退休者於退休後會經歷好幾個階段，起初會強烈否定且覺得冤枉，隨著時間過去，就會想辦法做些什麼事。老公退休一年時一度曾想要在往十里六號線大馬路旁一棟不錯的大廈開設辦公室，當時我阻止他說：「算了吧！不行！」退休後有錢和時間，但有人說「這種時期棉被外面的任何地方都很危險！」，也就是離開家裡就會很危險，越是有錢危險的程度就越高。像老公這樣沒有任何構思和目標就想設立辦公室，根本就和堆沙堡沒有兩樣，當沙堡坍塌時只會陷入束手無策的絕望當中。有好一段時間都會經歷令人感到豈有此理的隧道症候群，在此一過程結束後，經濟拮据的寒冬就會來臨。

那麼在退休此一莫大的變化中生存的方法是什麼呢？很抱歉，事實上並沒有特殊的方法。曾擔任副總的六十多歲退休的男性看見「濟州島××飯店客房特價出售」的報紙廣告後說：「每個人都希望能獲得特別的待遇，但卻連剩餘的客房也無法取得，有許多人都想利用社會大眾想要獲得特殊待遇的心理。」

不期待任何特殊待遇的生存方法是什麼呢？那就是韌性！也就是指彎折時不會斷裂，不會因為退休的衝擊而倒下。若是沒有期待就不會倒下，不要依靠任何人！如此一來就能出色地度過第一個階段。

第二個是探索階段，就是一邊探索「我能做些什麼呢？我對什麼事感興趣呢？哪一種領域的學習比較有趣呢？」，同時尋找的時期。雖然時間的長短會因人而異，但大概會花費一∼兩年左右的時間，就算沒有工作，一年隨隨便便很快就會過去。若是時間拖得越長，玩樂可能就會變成習慣。另外，由於自尊心也會受創，注意千萬別超過兩年。

第三階段是明白自身的使命，也就是探索自己擅長和感興趣的事，並且開創道路的階段。就和承受得住颱風摧殘的蘋果格外美味可口是一樣的，只要承受得住激浪就能找到各自人生中的真諦。

退休如同颱風般降臨，若是沒有被颱風擊倒且生存下來，秋天就會來臨，秋天是秋收和感恩的季節，同時也是分享自身經驗與一起生存的時期。人生的每個階段都有重要的關鍵時刻，退休颱風會在人生的後半場留下大傷痕，但古老的樹木就算有傷痕也很美麗，因為有傷痕，也就顯得更具深度。

(本文摘自《老公被退休了！：從財務管理、夫妻關係、再次就業的迷惘不安趨向平緩的49種解決方案》/健行文化)

【作者簡介】

朴京玉

出生在有恐龍足跡的海邊，因為從小在鄉下長大，因此具備野性。前往陌生地方時擅於分辨哪些東西能吃哪些東西不能吃，二十歲時搬到都市，總共搬家二十八次，興趣是掌握住處半徑一公里內的資訊。去過的地方都會觀看地圖複習，或許因為如此，算是認路達人。國小時看過農民新聞後，至今都保有閱讀報紙的習慣，已經當了二十八年的家庭主婦。在丈夫退休後擔任情緒調適、憤怒調適、東醫寶鑑的講師，目前是一名Life Storyteller，在NAVER部落格〈洋蔥的身體人文學〉中收集探究身心、退休相關的資訊寫文章，針對預防疾病的自然治癒法和健康身心進行學習，並且針對退休夫婦維持良好關係的方法進行諮詢。

【譯者簡介】

林建豪(Bryan Lin)

文化大學韓文系畢業。曾於韓國安東大學當交換學生，擔任專職翻譯已十幾年，翻譯過的漫畫超過六百本。

主要翻譯線上遊戲與各種書籍。