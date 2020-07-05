真的是一個頭兩個大了！國外一名產婦在產檢時發現自己懷的雙胞胎有「先天性異常」，醫生也建議進行人工流產，沒想到她的公公卻以宗教信仰為由堅決反對，直到小孩出生後才發現是罕見的「雙頭嬰」，立刻後悔表示希望孩子能給國家撫養。

Doctors baffled as rare “two-headed” baby is born https://t.co/5LMTS7EO9d — Dutable.com - Breaking News (@DutableI) July 3, 2020

根據外媒報導，烏茲別克的撒瑪爾罕省有一名產婦，在懷孕21週時透過產檢發現肚子裡的雙胞胎有先天性缺陷，醫生也建議她將孩子拿掉，但是該名產婦的公公基於虔誠的宗教信仰堅決反對她墮胎，甚至醫生表明分娩可能會造成產婦的生命危險時也還是強逼產婦要生下孩子，沒想到最終竟然誕下1個身體、2個頭、2個肺、1個胃及1個生殖器官的罕見「雙頭嬰」。

產婦的公公看到雙頭嬰出生後立刻懊悔的決定將孩子交給國家撫養，公公悲痛地對媒體表示「我們還能把孩子送去哪裡呢？我們甚至不知道孩子還能活多久。我犯了一個錯誤，我應該讓媳婦接受人工流產的，但我以為出生的會是一個健康寶寶」。負責的資深醫生拉赫莫諾夫（Dilshod Rakhmonov）則表示，這是一個非常罕見的案例，在20萬至22萬個新生兒裡才有可能會出現一例，原因有可能是近親通婚或受到輻射照射，雖然以往的雙頭嬰都活得很久，但是這個案例的雙頭嬰除了肺跟頭之外的器官都是共用的，還需要進行觀察，但他會盡所有力量讓孩子能夠活下來。