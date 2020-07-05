人生偶爾就是會出現一些出乎意料的事情！日本一名網友日前開車外出，遇到紅綠燈短暫停下的時候，突然出現一隻烏鴉空降在他的車頭上，原本他以為只要自己開車了烏鴉就會自動飛走，沒想到牠竟然開始「衝起風浪」，這段神奇又逗趣的畫面曝光後，立刻逗笑了所有的網友。

這名網友「@snf_kiichi」在推特分享了這段影片，當時他剛好開車外出，正在等待紅燈變成綠燈，然而下一秒推主卻突然聽到了一聲巨大的撞擊聲，他環顧四周並沒有發現異常的地方，但當頭轉回正前方時，竟驚見一隻烏鴉降落在他車頭靠近玻璃的地方，起初他以為車子只要一開烏鴉就會自動飛走，沒想到牠似乎非常享受強勁的風，還張開了翅膀、蹬高了雙腳，擺出翱翔的姿勢，推主見狀有些擔心烏鴉的安危，但他位處於車流量非常大的道路，沒有辦法馬上將車停靠在路邊，最終他在轉彎處停車，讓烏鴉離開了他的車頭。

這段新奇的影片曝光後至今已有超過590萬的觀看次數，引起網友們的熱議，大家都被烏鴉有趣又罕見的模樣給逗樂了，紛紛留言：「原來這就是新型的勞斯萊斯」、「烏鴉：我只是想感受風，沒有惡意」、「牠看起來好像很享受」；但也有人表示這是相當危險的事情，指出強風很可能造成烏鴉受到嚴重的傷，甚至是永遠無法再飛行。