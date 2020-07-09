草地上生物多，有蟋蟀、螳螂及瓢蟲等，甚至還可能出現蛇，假若不小心誤踩，恐怕小命不保。美國一名父親，日前教孩子與狗玩「你丟我撿」的遊戲，幼子便在草地上撿木棍，豈料他定睛一看秒被嚇傻，生死瞬間讓1.2萬人驚呼。

一名父親當時與愛犬及兒子阿瑟兒(Asher)玩耍，期間教導孩子如何與狗相處，兒子隨後在草地上撿木棍，他猜測孩子應該是想與狗玩「你丟我撿」的遊戲，隨即便鼓勵他將其往外丟，狗見木棍被丟出後，趕緊向前咬起，但並沒有直接咬給小主人，而是向其它地方爆衝。

兒子發現木棍未被叼回來，於是又在草地上撿到「超長木棍」，父親驚覺不對勁，沒想到阿瑟兒竟手抓著一條蛇，目測體長約有1公尺以上，嚇得他趕緊上前奪過來，並把蛇往其它地方丟。根據《新聞週刊》報導，以蛇的大小與顏色來看，推測其可能是南部黑遊蛇(Southern black racer)或豹斑蛇 (Black rat snake)，皆為無毒的蛇類，所幸男童並未被咬傷。