氣質女星毛曉彤在夯劇《後宮甄環傳》中飾演「瑛貴人」，清新模樣讓人印象深刻，而現實中，她卻是人美命不美，與男星陳翔交往4年，卻發現男友偷腥女星江鎧，甚至是捉姦在床，4年情斷，而陳翔被封為「渣男」，如今男方突登熱搜，全因他首度上節目談分手心情，竟喊「痛苦」，再招罵聲。

毛曉彤與陳翔的劈腿事件鬧得沸沸揚揚，綜合陸媒報導，陳翔劈腿的過程全遭監視攝影機拍下，他原本回到兩人同居的社區，卻沒回家，到了凌晨又驅車外出，徹夜未歸，直到隔天晚上終於回了住處，但身旁不是毛曉彤，而是女星江鎧，且陳翔身上的衣服還替換了，證明在外過了夜，之後跟江鎧雙雙回到他的住處。

而在他帶著小三進門不到5分鐘，毛曉彤也搭同一部電梯回家，不久後江鎧被拍到鬼祟離開了大樓，當晚毛曉彤po文「從沒想像過這一幕會出現在我眼前」，據悉，她撞見男友跟江鎧在家裡，「我手都在抖」，漏夜找朋友幫忙，3個多小時打包必需品就搬離了愛巢，自此再也沒回去，她的閨蜜也發文痛罵陳翔出軌導致4年感情化為烏有，這整起事件曝了光，陳翔惹火眾人，走到哪都被罵「渣男」，重創事業。

直到3年過去，許久沒現身螢光幕前的陳翔，最近上了綜藝節目《哎呀好身材》，首度聊到與毛曉彤的分手，竟打悲情牌表示分手後被罵渣男痛苦不堪，低潮了1個半月，都在買醉，心情差到砸了一把吉他，讓觀眾、網友看了大傻眼，痛罵他「劣質賣慘」，還蹭前女友熱度，「噁心死了」、「出軌還委屈？受害者女方可是什麼都沒說過」、「渣男的鍋，洗得乾淨嗎？」。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

(中時新聞網)