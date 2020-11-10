木材工廠廖姓老闆飼養1隻狼犬，今年2月間罵狗而引發男子「小蔡」不滿，雙方發生爭執。罹患思覺失調症的「小蔡」萌生殺意，數天後持菜刀闖入工廠辱罵、砍傷廖手臂及前額，闆娘放狼犬阻嚇，他才暫時返家。不久，「小蔡」見廖男夫妻到外探看，竟再持刀追來，被警逮捕。台中地院依殺人未遂等罪判「小蔡」徒刑3年6月，執行完畢或赦免後，施以監護3年，仍可上訴。

判決書指出，在台中市經營木材工廠的廖男，於2020年2月15日在工廠裡大聲斥責飼養的狼犬，引發住在同巷弄內的「小蔡」不滿，雙方發生口角爭執。罹患思覺失調症的「小蔡」，受幻聽、被害妄想等症狀干擾影響，萌生殺意，在同月19日持家裡廚房菜刀，進入木材工廠，走向正在鋸木材的廖男，辱罵「你在衝三小」即持刀砍人，廖男舉右手抵擋受傷，「小蔡」再朝他頭部揮砍致左前額受傷。

廖男及時閃避，廖妻持木棍靠近「小蔡」背後揮打，「小蔡」辱罵廖妻，也持刀相向揮舞，廖男趁隙逃到兒子的工作室，報警及呼叫救護車，廖妻放出狼犬阻嚇「小蔡」攻擊，他才暫時返家。不久，廖男夫妻出來探看，沒想到，「小蔡」竟再持刀追來，所幸，警方到場逮人，並將廖男送醫。

「小蔡」承認持刀砍廖男的手及頭部，但否認殺人及恐嚇，並辯稱，廖男殺他很多次，廖妻也參與謀財害命，他是在執行法令、法條。「小蔡」在2014年即經醫療單位診斷罹患思覺失調症，未持續追蹤治療，經送醫療院所鑑定，報告診斷為罹患思覺失調症，疑因受幻聽、妄想干擾而對廖男產生憤怒情緒，加上長期不滿而犯案。

台中地院認為「小蔡」因疾病而導致辨識違法行為欠缺或減低，而予以減刑，依殺人未遂等罪他判刑3年6月，並應於執行完畢或赦免後，施以監護3年。

(中時 )