勇氣沒有年齡限制，美國一名6歲男童日前和妹妹在路上遇到一隻兇猛的野狗，不惜以肉身護妹，造成臉部和身體多處被嚴重咬傷，送醫後一共縫了90幾針。男童阿姨事後將他的故事PO上網，引起廣大的迴響，讓所有人都深受感動。

在 Instagram 查看這則貼文 Nikki Walker（@nicolenoelwalker）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 12 日 上午 8:53 張貼

根據外媒報導，美國懷俄明州薜安市（Cheyenne）一名6歲男童布里杰（Bridger），在本月9日和妹妹在路上遇到一隻具有攻擊性的狗，布里杰為了保護妹妹，竟用自己的小小的身軀擋在狗和妹妹之間，用肉身保護，布里杰也在這過程中慘遭狠咬，臉部、頭部及四肢都有明顯撕裂傷，隨後還帶著重傷拉著妹妹一起逃跑。送醫後，布里杰一共縫了90幾針，但他還是霸氣的表示「如果今天真的有人得死，那也應該是我死！」。

在 Instagram 查看這則貼文 Nikki Walker（@nicolenoelwalker）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 15 日 下午 4:36 張貼

布里杰的阿姨妮基（Nikki Walker）在IG上分享了他的故事，吸引將近90萬人按讚閱讀，除了大批網友留言替他加油打氣之外，許多好萊塢明星也紛紛轉發分享，除了美國隊長克里斯伊凡（Chris Evans）特別錄製影片和寄禮物鼓勵之外，安海瑟威也在臉書上感動表示「我看到了一個真正的英雄！我這輩子如果能有你的一半勇敢就夠了」。妮基也補充，布里杰的傷口已經痊癒許多，精神也很好，只不過目前還沒有辦法開口大笑。