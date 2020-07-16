當小貓咪「貓生」第一次碰上飛蛾，會碰撞出什麼樣的火花？國外一隻名叫Tootie的英國短毛貓，將頭鑽進了裝有飛蛾的透明壓克力盒子裡，沒想到飛蛾下一秒卻空降在牠的鼻尖上頭，嚇得牠頓時不知所措，呆萌反應被形容為「猶如化身成迪士尼公主一般…」畫面曝光，掀起網友熱議。

在 Instagram 查看這則貼文 TOOTIE ♡ CAT（@tootie_bunface）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 18 日 上午 9:56 張貼

國外一名飼主日前在Instagram上傳一段可愛影片，只見Tootie發現透明壓克力盒內出現了一隻飛蛾，因此好奇地探頭進入盒子內，打算好好打量一番，沒想到調皮的飛蛾竟然順勢飛起來，並且停留在Tootie的鼻尖上。

由於這似乎是Tootie「貓生」第一次和飛蛾如此近距離互動，頓時間嚇得牠不知所措，只能緩緩縮回身體，僵硬的瞪大雙眼，呆望逗留在牠鼻尖上的飛蛾，過程中還伸出粉嫩肉球，試圖將飛蛾給趕走。幸好飛蛾不久後也飛走了，只留下Tootie一臉茫然的無辜表情。

影片曝光後，Tootie的呆萌反應融化逾12萬網友，紛紛留言直呼「可愛到哭！」、「牠是如假包換的公主無誤」、「如果是我家的貓，大概會吃掉那隻飛蛾」、「畫風好迪士尼」。