Hello World，自從進入網路時代，我們便不斷累積在網路上生活的痕跡；

Goodbye World，當人生走到終點，我們又該如何面對與處理這些遺留的資產？

亞倫是一個飽受網路霸凌的孩子，在他自殺之後，Facebook 上留下的紀錄卻成為爸媽與孩子最後的接觸管道：「就算再給我們一百萬年，我們也不會登出他的臉書帳號。」

面對死亡的方式有很多種，有的私密、有的注重分享，有的接受靈魂離去、有的堅信靈魂尚存。在現代的社會中，網路讓我們可以用不同的方式去紀念（或者忘卻）已逝去的親人朋友。例如臉書「紀念帳號」的功能、有些人利用直播舉行網路葬禮。

有限的生命，永生的網路

從個人經驗與各式案例出發，臨床心理諮商師艾蓮・卡斯凱特以溫柔而機智的口吻探討心理學、社會學、法律、精神、道德和商業利益交叉的複雜地帶，亦寫下現實與虛擬中面臨意外、困境和生死的動人故事。本書為這個緊密連結的網路世代提供了面對死亡的嶄新思考。

【精彩書摘】

二○一三年二月，澳洲媒體披露一則關於少年「亞倫．哈奇克」（Allem Halkic）數位遺產的故事。二○○九年，飽受簡訊和MySpace網路霸凌多年的亞倫，從橋上縱身躍下，結束年輕生命，而隨後的審判更是澳洲首宗正式上法院審理的網路霸凌案件。亞倫死後，他的父親阿里（Ali）不時會打開兒子的衣櫃，嗅聞留在衣物上屬於亞倫的氣味；然而一段時間之後，氣味消散，這些衣物終歸也只是「塵土」（阿里如此表示）。這時，亞倫的雙親發現另一樣不會消散的痕跡：亞倫的臉書帳戶（仍處於登入狀態）。諷刺的是，這項數位人工產品竟成為亞倫雙親心中最珍貴的寶物之一，讓他們得以接觸遭網路霸凌逼上絕路的兒子。「就算再給我們一百萬年，我們也不會登出他的臉書帳號。門兒都沒有。」報導中的阿里如是說。「在他死後的第一年內，大概每天都有朋友發訊息給他，一天一則，然後頻率漸漸下降。若是沒看到新訊息，我總是失望，因為我不希望他們忘記他。」

該報導的作者強調，「往生者的社群軟體帳號繼續存在」在眾親朋好友心中的價值與意義，肯定不會有人質疑；但他錯了。這則新聞見報後過了幾個月，BBC刊出一則「巴西母親為了女兒臉書紀念帳號告上法院」的報導：讓阿里和迪娜．哈奇克滿心喜悅的同一件事，卻令胡莉安娜．坎伯斯（Juliana Campos）的母親難以承受。「這面『哭牆』只會令我更心痛。」朵樂蕾絲．培里拉．庫汀荷（Dolores Pereira Coutinho）表示。「耶誕節前一天，她的兩百多位臉友紛紛貼上他們與她的合照，回憶往事。她真的是非常有魅力、非常受歡迎的人。我為此痛哭好幾天。」剛開始，臉書採取比較中庸的方式，將紀念帳號設為僅好友看得到的狀態，然而這對庫汀荷女士而言還不夠。亞倫雙親心中最深的恐懼，竟同時也是胡莉安娜的母親最迫切的渴望：子女的臉書個人帳號永遠消失。

研究指出，對於經常使用社群媒體的人來說，社群媒體有助於撫慰傷慟；至於逝者的數位遺體是否應該繼續存在，不常使用這類平台的人，對此則抱持懷疑不安的態度─這種現象稱為「因應矛盾」（coping paradox），而且也不令人意外。同一項數位人工產品（譬如使用者死後仍繼續存在的臉書個人帳號）可能帶給不離線份子無以估量的慰藉，卻可能對數位隱士造成極嚴重的情緒苦痛。個人對「數位遺體」的體會和感受，以及讀取或親近數位遺體是否對處理悲傷有所幫助，完全取決於每個人和數位科技的關係，或再加上個人特殊經驗而定。

(本文摘自 《如何在網路時代好好說再見：從直播告別式到管理數位遺產（書末附關於數位後事的十條建議）》/貓頭鷹出版)

【作者簡介】

艾蓮・卡斯凱特 Elaine Kasket

現任職倫敦攝政大學專任講師。同時也是臨床心理諮商師、數位遺產協會哀悼組組長、英國高等教育學會資深會員。研究專長為接納與承諾療法、網路心理學。