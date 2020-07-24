每一間自助餐店算法不同，由於未標示價格，金額全取決於老闆，因此結帳時宛如抽驚喜包，價格的高低也成為討論話題。一名女網友表示，日前至自助餐店買餐點，期間只買了蒸蛋與冬瓜，結帳金額卻讓她傻眼，而不少內行人點出爆貴的原因。

一名網友在《爆怨公社》提到，日前至大學附近買自助餐，期間夾了蒸蛋與冬瓜2樣配菜，而且還沒有買白飯，沒想到竟要價70元，讓她相當傻眼。不少人直呼太貴「蛋裡面挖挖看，有鑽石吧！」、「還以為是黑糖豆花」、「30、40元就要偷笑了」、「這樣菜色在屏東不用30元」、「好貴…自己蒸吧！大概1至2顆的量」、「裝了2/3盒的蒸蛋，算你45(元)不為過，自助餐除了看品項，也是有看裝的份量」。

還有人表示，「這應該是秤斤的自助餐店，如果是照遊戲規則走，店家也沒錯，只能說沒彈性」、「這間應該是秤重的吧！如果店家是用秤重計價，盡量少那湯湯水水類」，也有人分享類似經歷「我買過用秤的蒸蛋加高麗菜二樣而已，沒有飯喔！而且還是高麗菜盛產期，共90元…」、「如果是秤重的可能要，我曾經都只夾蒸蛋跟魯豆腐而已，加一碗飯要105元」。原PO最後補充，這一間就是用秤重的，日後盡量還是自己煮比較便宜。