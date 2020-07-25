印度叢林出拍到稀有黑豹漫步，由於畫面相當罕見，當時掀起熱議，沒想到牠近日還攜伴侶現身。印度一名野生動物攝影師，日前在叢林蹲點6天，沒想到再次拍到牠，甚至還發現牠的伴侶，攝影師成功捕捉到珍貴畫面，直呼「為了它，等6年都值得」。

在 Instagram 查看這則貼文 Mithun H（@mithunhphotography）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 19 日 上午 7:52 張貼

31歲野生動物攝影師Mithun H日前至卡纳塔卡邦 (Karnataka)卡爾貝塔河(Kabini river)附近，蹲點拍攝6天，終於拍到黑豹薩亞（Saaya）與雌豹克羅拍托（Cleopatra），而兩隻豹在一起已經4年，經常出雙入對、形影不離，如今成功被Mithun H拍下牠們的蹤影，兩隻豹交錯站立，炯炯有神的看向鏡頭。

Mithun H將照片命名為「永恆的情侶(The Eternal Couple)，更提到，求偶中通常由雄性負責並接近雌性，但這一對夫婦則是由雌豹克羅拍托負責，「豹的獵捕範圍固定，因此只要在牠們喜歡的領土駐足，就有機會拍到牠們的身影，而我在第6天就拍到了，珍貴的畫面值得等待，即使要等6年我也願意」。