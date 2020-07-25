不少寵物都會記得回家的路，或是熟識地方與人的模樣。日前，泰國一隻小黑狗不小心與主人走散了，牠機智地跑到經常去的獸醫診所前求助，醫護人員一看到是「熟面孔」便趕緊與主人聯繫，順利地讓牠與主人團圓，不少人看到小黑狗的行動後，都紛紛驚呼：「超聰明！」。

根據外媒報導，泰國一隻小黑狗因為不知名的原因與主人走散了，但卻沒有辦法認清回家的路，獨自回到家中，好險聰明的牠還記得幾個月前曾到過獸醫診所接種過疫苗，小黑狗憑藉著優秀的記憶力來到診所的門前，從監視器畫面可以看到牠先是乖巧地在診所外徘徊著，不久後便用前爪撥弄玻璃，還開始狂吠了起來，試圖引起醫護人員的注意。

幸運的是，診所內的醫護人員很快就發現小黑狗的存在，還認出了牠是他們的「病人」之一，隨即打開玻璃門讓小黑狗進到診所內，醫護人員也推測牠很可能是走失了，便急忙打電話通知牠的主人，順利幫助他們團圓。而小黑狗的行為也讓不少人看了都相當驚嘆，直言小黑狗可以成功回家，最主要必須歸功於牠的聰明。