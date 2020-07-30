貓咪的尿液濃度高且具有強烈氣味，如果在野外很有可能會被掠食者發現，所以野外貓咪為了安全起見，會在遠離自己巢穴的地方「方便」，這也是所有貓咪不用教就會使用貓砂盆的原因，因為這是牠們與生俱來的本能。但什麼事情總有特例，國外一隻貓咪使用貓砂盆的方式就超奇葩，讓飼主一看瞬間崩潰。

國外一名男子Thomas Huerta飼養了一隻黑白相間的乳牛貓Saddy，日前他在影音平台TikTok上面上傳一段Saddy上廁所的影片，可以看到Saddy不是像一般貓咪將屁股朝向貓砂盆裡面，反而是頭朝向貓砂盆，屁股對準外面，便便就這樣直接落在外面的地板上，讓主人看了超崩潰，無奈直呼「他努力過了…」

文章曝光後掀起熱議，不少網友紛紛留言「把臉藏起來就沒人知道是我拉的」、「隔著屏幕都能聞到貓屎的惡臭」、「貓咪的邏輯是人類無法了解的」、「原來……貓沙是這樣用的啊XD」、「貓咪可能覺得頭過身就過」、「喬巴式大便法！」、「貓咪：當時就喝挺多的」、「嗯！應該沒人看到」也有不少專業網友指出，應該是因為貓砂盆的尺寸太小，貓咪才會有這種反常的舉動。飼主事後也回覆已經更換貓砂盆了，而且Saddy是牠們收編的流浪貓，有點呆呆地，正在努力適應新生活，可能還不習慣使用貓砂盆。