貓咪天生喜愛狩獵，熱衷於跟蹤、追逐和抓捕，看到飛蟲或壁虎等快速移動的小生物難免情不自禁撲上去，但總是會有踢到鐵板的一天！有一隻虎斑貓就貪玩去逗弄蜜蜂，沒想到手手反被攻擊腫成2倍大，敷著冰袋的委屈模樣讓網友全都笑翻。

有網友的虎斑貓因為逗弄貓咪，手手慘成「熊掌」。(影片來源/FB/貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club)

一名女網友在臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」分享一段影片，可以看到一隻虎斑貓乖乖的躺在主人懷裡，沒想到鏡頭一往下移，竟驚見牠的肉掌腫成2倍大的「熊掌」，還一臉哀怨的敷著冰袋。原來是該隻虎斑貓惹到不該惹的對象，大膽去逗弄蜜蜂，最後反而慘被攻擊，讓飼主又好氣又好笑，忍不住笑虧「被蜜蜂教訓的貓咪」。

影片曝光後笑翻一票網友，不少人紛紛留言「對不起，我也笑了，他的眼神實在太無奈了」、「心痛但笑了」、「右手是貓掌，左手是虎掌」、「砂鍋大的拳頭」、「不爭氣的笑了 」、「放大燈照到喔」、「對不起我忍不住了」、「我好沒道德一直笑⋯歹勢啦～～秀秀」飼主之後也補充貓咪已經恢復健康了，並分享牠活蹦亂跳的樣子。