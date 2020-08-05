經常看到貓咪因為基因缺陷產生「虹膜異色症」，導致2隻眼睛出現不同顏色的情況，但你有看過「半臉貓」嗎？近日IG上有一隻貓咪受到不少人關注，原因是牠臉上彷彿被人從中間畫了一條線似的，呈現2種完全不同的毛色，讓人印象深刻。

在 Instagram 查看這則貼文 WendyTwofacescat（@wendytwofacescat）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 4 日 上午 1:52 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 WendyTwofacescat（@wendytwofacescat）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 8 日 上午 5:08 張貼

2歲多的Wendy是波絲貓和蘇格蘭摺耳貓的混種，也是泰國IG上小有名氣的「網貓」，最著名的就是牠有兩張不一樣的臉，完美對稱到像是畫上去的，半邊毛色呈現灰色，另半邊則是白色。據了解，Wendy會有這麼特殊的毛色是因為牠是罕見的「嵌合體」（Chimera），是指動物的體內有2顆不同的受精卵融合在一起，最後結合成為一個個體並成長的罕見自然現象。

在 Instagram 查看這則貼文 WendyTwofacescat（@wendytwofacescat）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 9 日 下午 6:24 張貼

除了充滿特色的拼接毛色，Wendy圓滾滾身體和大大的眼睛也十分吸睛，飼主也經常在IG上貼出牠調皮搗蛋的萌樣和粉絲分享。除了Wendy之外，阿根廷也有一隻半臉貓十分出名，牠的顏色對比更強烈，是一半全黑色；一半橘色的毛皮，除此之外，牠還患有「虹膜異色症」，所以眼睛也是不一樣的顏色，一隻是藍色；一隻是琥珀色，主人還以希臘神話獅首羊身的魔獸奇美拉（Chimera）為靈感，替牠取名為Quimera，更讓牠增添一股神祕的色彩。