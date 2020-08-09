國外近日有一段有趣的畫面在網路上瘋傳，一名原本正在裸曬日光浴的男子，因為背包突然被野豬叼走，逼得他只好在草原上裸奔，試圖和野豬搶回自己的東西，讓一旁路人全都笑翻，也紛紛拿出手機錄下這荒謬的畫面。

在 Instagram 查看這則貼文 Personal & Digital Mentor（@adelelandauer_lifecoach）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 8 日 上午 1:05 張貼

根據外媒報導，德國柏林的魔鬼湖（Teufelssee），是許多裸體主義愛好者所喜愛的聚集之地，不少天體人士都會在旁邊的大草原上裸曬日光浴，當地民眾都已經習以為常。日前一名男子來到此處，正躺在草原上享受裸體日光浴，沒想到卻突然衝出1隻帶著2隻小豬的野豬媽媽，一秒就將該男子的隨身背包給叼走，因為裡面裝有貴重的筆電，該男子意識到之後立刻起身猛追，也不管自己是否全身赤裸，就在草原上和野豬上演追逐秀，荒謬的行徑逗得路人哈哈大笑，最後當男子成功追回背包的時候，在場所有人都忍不住替他歡呼鼓掌。

在 Instagram 查看這則貼文 Personal & Digital Mentor（@adelelandauer_lifecoach）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 7 日 上午 1:23 張貼

一名當地演員兼教練阿黛爾（Adele Landauer）拍下全程，裸奔男子得知後也幽默的大笑並同意她上傳分享。根據當地野生動植物官員埃勒特（Derk Ehlert）表示，野豬和狐狸因為常看到人類出現，已經不會感到害怕，所以經常會在柏林周遭的森林出沒。