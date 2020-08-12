新冠肺炎防疫期間，不少人無法出國玩，改至遊樂園玩，但充滿廢墟感的遊樂園，你敢進去玩嗎？日本茨城縣有一間遊樂園，外觀看似是廢墟，而且不少設施已經生鏽又泛黃，讓人不禁聯想到鬼屋，但神奇的是，遊樂園目前仍有對外開放營業。

日本一名網友＠lapis_child在推特分享，一間位於筑波市筑波山腳下的「Gamaland」遊樂園照片，只見遊樂園充滿廢墟感，設施生鏽還泛黃，看起來年久失修，外觀像是廢棄的樂園，部分電動機台甚至已經損壞，但實際上遊樂園仍在營業，還有不少遊客慕名而來。

據《Yahoo！JAPAN》報導，目前遊樂園經營人為72歲櫻井雅子，而Gamaland於1971年，由她的岳父創立，內部還設有紀念品商店及餐廳，待她的丈夫過世後，就由她接管Gamaland的經營，並繼續對它進行維護，如今這一間遊樂園也成為茨城縣的特色景點。

而Gamaland最吸引人的設施為「Game Cave」的洞穴，櫻井表示「這洞穴就像是鬼屋，裡面的光線不多，也像是一個迷宮，只能夠靠觸摸的方式尋找出口，這也使人更加陶醉其中」，而不少遊客玩後，對於洞穴裡的神祕感非常喜歡，門票cp值也很高，成人門票只需500元日圓（約新台幣138元），兒童則只需200日圓（約新台幣55元）。

雖然遊樂園看起來破舊，但部分設施、溜滑梯等仍能使用，櫻井透露「這是一個古老的遊樂園，因此無需修理，而且也沒有錢修理」，會進行設施檢修維護，但仍保留廢墟感的外觀，不過受到疫情的影響，Gamaland的遊客也大幅減少。而網友看到照片後，直呼「這心臟要夠大顆才能玩啊！」、「雖然很好奇，但我沒有勇氣玩」。