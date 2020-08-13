印尼一間牧場的母牛最近生下了一隻非常罕見的「雙面牛」，雖然外型有些詭異但小牛看起來還算健康，還可以同時用2張嘴進食、喝奶，而當地人聽聞消息後紛紛趕到牧場圍觀，只因為「雙面牛」在當地文化當中，有著「幸運」的意義。

根據外媒報導，該間牧場位於印尼東爪哇的Pondok Wuluh村，一隻患有「多頭畸形症」的小母牛在這裡誕生，牠的外型相當特殊，兩張臉相連在一起，上面有著4顆眼睛和2張嘴巴，儘管如此小牛身上器官的功能都十分正常，看起來還算健康，而且牠的2張嘴巴還可以同時進食、喝奶；而「雙面牛」在當地的文化中象徵著「幸運」，消息傳開後吸引了不少村民圍觀。

牧場主的姪子哈里揚托（Hariyanto Yanto）表示，他們也非常擔心小牛會因為這種疾病的關係而不能長壽，所以經常會為牠補充牛奶和營養品，甚至在母牛懷孕時就已經在餵牠吃維生素，「沒有人知道牠為什麼會這樣出生，但大家都在替牠祈禱」。

目前小牛還沒有辦法獨自行走，當地的牲畜和衛生服務辦公室主任耶海迪（Yahyadi）前來觀察了狀況，並要牧場主不需太過擔心，因為剛出生的小牛有時需要3到5天的時間才會走路，而且之後也會請獸醫前來照顧牠，同時進行一些研究。