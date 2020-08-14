專門提供出海釣魚的船公司老闆Steve Crews日前和友人在墨西灣釣魚時，赫然驚見有一隻「長毛的海龜」在海面上載浮載沉，沒想到再仔細一看，竟然是一隻奄奄一息的小橘貓，嚇得立刻展開救援行動，將貓咪打撈上船！

船公司老闆Steve Crews在公司粉專「Still Flyin Charters」分享「釣魚釣到貓」的海上奇遇記，指出當時他和友人在墨西哥灣釣魚時，發現海面上疑似有一隻「身上長毛的海龜」，後來驚覺是一隻小橘貓，懷疑可能是遭到有心人士惡意拋棄在大海上，隨即將牠打撈上船。

小貓獲救後疑似受到驚嚇，船上成員擔心小貓著涼，立刻拿出毛巾將牠仔細拭去多餘的水分，被緊緊攬在懷中安撫牠，所幸小貓身體健康無虞，並被Steve一名住在郊區的友人收編，待牠慢慢適應鄉間生活，就能迎接幸福貓生；不過目前最讓大家傷腦筋的是該怎麼幫牠取個響亮的名字。

小橘貓的海上漂流記讓不少網友十分心疼，紛紛留言直呼「可憐的小寶貝」、「小傢伙大難不死必有後福」、「就叫牠『幸運』吧！這名字再適合不過了」、「應該為牠取個獨特的航海名字」。