這隻怪鳥是四驅車嗎？日本北海道一名釣客，日前至溪邊釣魚，發現一隻疑似是水鳥的動物，站在河邊一動也不動，因此便輕柔的抓起牠，想將牠放回水裡，豈料牠一被放到地上後，腳好像裝了渦輪引擎一樣，一秒消失在畫面盡頭，讓釣客非常驚訝。

釣客@leather_Riv當時正在溪邊釣魚，期間看到8隻水鳥從灌木叢中冒出，其中一隻不曉得什麼原因，就卡在原地一動也不動，因此便好心的抓起牠，並帶至溪邊放走，沒想到怪鳥腳剛著地，絲毫沒有遲疑就往溪裡衝，速度非常的快，幾乎5秒的時間就消失在鏡頭前。

影片累積1456萬觀看次數，不少網友表示「所以電視卡通畫的超真，為生命極速狂奔」、「跑的像飛一樣，這句話原來去這樣來的」、「爆走兄弟，四驅車的概念」、「輕功水上漂耶」、「閃電俠」、「快到看不到牠的壓尾巴」、「0加速到100公里只要3秒的概念」，由於牠還是幼鳥，因此許多人並不清楚牠的品種，推測可能是「川秋沙」的雁鴨科動物。