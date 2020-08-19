今天是鬼門開的第一天，任何古怪離奇的事情都會讓人心裡感覺毛毛的。一名網友在施工的時候，竟在牆內發現一個破舊的錢包，裡面還有完整的證件和幾張百元現金。沒想到他上網分享後卻嚇壞一票網友，全都急勸原PO趕快報警。

一名網友今（19）日在臉書社團「台南爆料公社」發文，表示他在某屋內施工，拆卸裝潢的時候竟在牆內發現一個破舊的皮夾，裡面還有證件、幾張百鈔、保險套等等雜物，讓他笑稱「有那麼好康喔！拆裝潢，拆到撿到小皮包，裡面有身分證、保健保卡、保險套」。

文章曝光後掀起熱議，大部分的網友因為今天是鬼月第一天，再加上又聯想到許多牆內藏屍的恐怖案件，紛紛留言「再拆下去…可能會直接找到失主」、「七月到了…還是小心點」、「凶宅？」、「人在牆裡面嗎？」、「案情不單純」、「鬼門開第一天嚇死誰...」、「七天後他就會來拿回了」也有人認為「之前工人掉的？」、「釘板模不小心掉的啦」、「會不會是有人惡整前包的主人故意把錢包藏在那邊」。

但其他網友則建議「7月的第一天，交給正氣的警察先生鎮壓吧」、「先報警再說，以免有責任」、「交給警察吧，沒人領6個月後還是你的」、「記得備案看還找不找得到人唷，有證件應該很好找」、「我也覺得交給警察會比較好」。