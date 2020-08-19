日本是不少台灣人最喜歡的國家，經常有人到當地旅遊、工作、念書，甚至因此在當地定居下來。對此，有網友就在PTT上發起討論，想知道如果可以選擇，日本跟台灣大家會想出生在哪？文章掀起熱議，一名在日本生活過得台灣人也跳出來分享親身經歷。

一名網友在PTT八卦板以標題「日本？台灣？給你選要出生哪國？」發文，表示想知道，如果能有選擇的權利，卻只有台灣跟日本這2個選項的情況下，鄉民們會想在哪裡出生？不少網友也紛紛留言發表自己的意見「有錢的話這輩子就可以選了」、「台灣啊，日本太壓抑」、「日本的環境台灣的社會」。

其中一名在日本待過3年的網友就以「工作、環境、下班生活」等面向分析，表。首先，科技業在日本較無優勢，但薪水夠用，也比台灣高，雖然過去很多職場霸凌的案例，但現在法律相對完善，多了很多保障，而且現在大家幾乎都準時下班，工作壓力也不大，最近更因為疫情在家耍廢工作。

環境方面，日本雖然也很熱，但是是屬於乾熱，不像台灣是黏黏的濕熱。房租比台灣貴很多，但是郊區一樣有便宜大間的，買房子也不會有絕望感。再加上日本玩樂美食多，假日也不會向台灣因為人口密集，到處人擠人。溫帶氣候更是讓日本一年四季有不同的美景可以觀賞。

最後該網友也做出結論「如果是成家立業養小孩，絕對是日本屌打國立學校，直接補助到高中都不用錢，生小孩直接補助40幾萬，日幣買房子又便宜，不用花錢買公設、陽台」，更直言「完全想不到任何誘因讓我回台灣」但他也補充「是不是適合日本，跟自己的個性比較有關係，而且台灣事實上也有不少優點。」