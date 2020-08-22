台灣現行的行政區規畫共有22縣市，過去網友經常以「國家」來形容一座城市與其他縣市差異極大，猶如獨立成國，例如天龍國、苗栗國、花蓮國…等等。對此，就有網友好奇「台灣哪個縣市最有本錢獨立？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在PTT「八卦板」PO文指出，「之前我們都會笑稱某些縣市是個國，像天龍國、花蓮國、苗栗國…小弟歷史不好，不知道獨立需要什麼條件。但還是想問，台灣哪個縣市最有本錢獨立呢？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，有人認為被封為「天龍國」的台北市最有本錢獨立，但也有人直指水庫、電廠、港口的重要性才是關鍵，「新北，有核電廠、有水庫、有港口」、「台中，港口、機場、水庫、電廠全有」、「高雄一定可以，自己有水庫有電場」；更有網友提到「台中不只港口機場水庫電廠全有，還有全球最大軍火商美國洛馬」，認為台中若獨立，國防絕對不是問題。

除此之外，不少人也點名新竹和金門有獨立本錢，「覺得是新竹，竹科根本自成一國」、「新竹絕對狠甩全台灣，默默付出的工具人」、「絕對是金門，金門酒廠可以撐起全縣經費」、「要說經濟能獨立運作，其實金門最有機會，就是靠賣高粱酒解決政府財政，但就業問題會很嚴重就是」、「當然金門啊！財富自由」。

另外，近日彰化衛生局針對居家檢疫者進行普篩一事，也被網友點名儼然已經獨立，「當然是火紅的彰化」、「彰化國一戰成名」、「彰化正夯啊」、「最近當然是彰化國，超前其它縣市部署要起飛了」。