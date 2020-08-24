每個人都有屬於自己的生活習慣，因此在和另一半相處時總需要花點時間來進行磨合。一名日本人妻在煮了美味的佳餚後，希望丈夫可以好好享用，然而對方卻「飯菜混在一起吃」，讓她感到不被尊重，氣得和對方大吵一架！

這名人妻在網路論壇《onayami》中抱怨，文中提到事發當天她做了一頓相當滿意的晚餐，所以希望丈夫可以好好品味，但他總是習慣將飯菜混在嘴巴一起咀嚼、享用，她認為無法好好品味出料理的味道，於是詢問：「為什麼你老是要做『口內丼』，很噁心耶，用三角吃法可以嗎？」，沒想到卻瞬間點燃了兩人的怒火，最終妻子委屈地說道：「我只是想得到你的稱讚」，才結束這場爭吵。

但這名人妻還是不能理解丈夫的用餐習慣，只能向網友們求助。然而大家在看完文章後，幾乎都站在丈夫那邊，認為「想怎麼吃飯就怎麼吃飯，強求只會讓原本好吃的食物變難吃」，應該要尊重彼此不同的習慣，如果有什麼想要對方做的事情，也可以用好一點的口氣來溝通。

據悉，「三角吃法（三角食べ）」是從1970年代在日本小學開始推廣的食用法，以三角形的的方式依序進食白飯、湯和配菜，用以確保每個碗都被等量食用，來維持飲食的均衡。