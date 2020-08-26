漢堡、炸雞、薯條可說是美式速食餐廳的熱銷餐點，不過日前就有網友好奇，在美國的速食餐廳，販售的幾乎都是牛肉堡或是雞肉堡，豬肉漢堡可說是相當少見，就算有也都只能在獨立小店買到，讓他不禁好奇「有沒有豬肉漢堡在美國很少見的八卦？」

台灣速食店漢堡種類繁多，肉品也十分多樣，包括牛、豬、雞、魚等，各自受到消費者喜愛。不過日前就有網友在PTT「八卦板」PO文指出，美國的速食餐廳幾乎看不見豬肉堡的蹤影，「豬肉只做成培根混在牛肉or炸雞漢堡添加風味，而不是主要肉類。」

即便是一整顆的豬肉漢堡，也只有在堪薩斯的獨立小店才能買到，更別說連鎖加盟店，是根本看不到的。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「對他們來說豬絞肉做成漢堡是邪門歪道吧」、「有很多sandwich是用豬肉的，名字不同而已」、「吃肋排比較多吧，絞肉做熱狗」、「美國豬肉都是重口味醃製後燻烤或是燉煮，腥味重」。

不過也有內行人出面解答，直言「只有牛絞肉，也就是漢堡排，才會叫做burger；其餘牛肉、豬肉、羊肉、雞肉、魚蝦都只能叫做sandwich，所以用豬肉的不能叫做burger，只能叫做sandwich，在美國沒有pork burger這種東西。但是手撕豬肉（pulled pork sandwich）倒是蠻常見的，墨西哥人也很愛把這東西加到taco裡頭」。