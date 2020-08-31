許多人都知道海馬是由雄性負責懷孕產子的，但你有看過實際生產的過程嗎？有網友日前就碰巧拍下自家寵物海馬的分娩全紀錄，只見公海馬用「噴射」的方式，從腹部開口湧出大量的海馬寶寶，壯觀場面震驚所有網友。

有網友拍下公海馬生產的壯觀場面。(影片來源/FB/Animals Outdoor Kingdom/如遭刪除請見諒)

國外臉書粉專「戶外動物王國」（Animals Outdoor Kingdom），經常分享許多寵物或動物的有趣影片，日前版主分享了一隻公海馬生產的過程，只見該隻公海馬從腹部育兒袋的開口，不停用噴射的方式，產出上千隻海馬寶寶。難得一見的壯觀場面和海馬爸爸逗趣的動作讓飼主忍不住笑出聲，也發文表示「昨晚在魚缸捕捉到這驚人的畫面，我的公海馬竟然生了！」

文章不光後掀起熱議，湧上上萬則網友留言，有人說「謝謝你的分享，這畫面真的太驚人了」、「大自然真的好美麗」、「看看這些海馬寶寶，好小好可愛又好多隻」、「爸爸會有記名字的困擾嗎」、「這畫面太美我不敢看」、「你需要更大的魚缸惹」。

據了解，海馬是自然界中唯一由雄性生產的動物，是由母海馬透過產卵管將卵產在雄海馬腹中之育兒囊（孵卵囊），經2到3周的懷卵期，再由雄海馬孵出。剛初生的小海馬數量可達千隻以上，體長約0.6-1厘米左右，其體長與種雄海馬體長有密切的關係，幼兒是卵胎生的。