搜救犬「林志玲」曾參與高雄氣爆、維冠大樓倒塌搶救，及華山大草原分屍案等搜索，驚豔表現讓台灣民眾印象深刻，而臉書粉專「搜救犬-林志玲遊俠救援 knight-errant SAR Dog」於2日，公布林志玲離世的消息，讓不少網友難過的表示「謝謝祢為人類的貢獻付出」。

搜救犬「林志玲」是德國威瑪獵犬，生於民國99年6月18日，幼犬時就被專培訓搜救犬的陳星瑋相中，開始接受瓦礫搜救訓練，104年開始接受氣味追蹤搜救訓練，曾參與2014年的高雄氣爆、105年維冠大樓倒塌搜救，以及107年驚動全台的華山大草原分屍案，救過無數人類。

粉專「搜救犬-林志玲遊俠救援 knight-errant SAR Dog」也紀錄下林志玲過去的搜救過程，2日指林志玲於中午睡夢中安詳過世，雖然曾救助過無數人，但一直都保持低調，近日也將安排牠進行火葬，葬禮一切從簡，希望牠的靈魂至另個世界的大草原奔跑，而日後的搜救行動，則交給另一隻搜救犬「飆捍」。

培訓搜救犬的陳星瑋也在臉書寫下「搜救犬-志玲因為遇見您，才能活著如此精彩！這一路上參與了多少搜救、協尋，功績輝煌，雖然曾受到某些人的閒言閒語，但是不停的拿出成績來，反而是最好的反擊...」。不少人也表示感謝「辛苦了！謝謝志玲搜救犬為國人搜救、破案，華山案印象深刻，志玲搜救犬功不可沒」。