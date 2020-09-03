高雄壽山動物園的非洲象「阿里」與過去曾經照顧過他的前保育員張永興，共譜40年人象情，但這段情緣在張永興去年中旬退休後被迫中斷。上週六（30日）張永興無預警重回動物園，讓阿里又驚又喜，不斷對著張永興捲鼻撒嬌，還出聲疾呼表達熱烈歡迎，這一幕人象重逢的溫馨畫面短短3天感動逾10萬人。

壽山動物園表示，退休前保育員張永興上週六重回動物園，「阿里一看到拔拔回來…超開心的！興奮不已！直撒嬌呢～」而阿里真摯雀躍的反應全被一旁的邱怡璇技士給捕捉下來。

畫面中可見，阿里一整個「咧嘴笑開懷」，搖頭晃腦的不斷對著張永興捲鼻撒嬌、屈膝搖尾，一路跟前跟後，還突如其來的趴下身討拍，張永興也有默契的上前幫牠抓抓背。

畫面曝光後網友全被阿里和張永興之間真摯的動人情感給感動了，紛紛留言直呼「阿里笑嘻嘻」、「原來大象會認人啊」、「好美的畫面」、「動物們都記得」、「感受得到阿里的開心」。

事實上，阿里已經46歲了，5歲自美國進到壽山動物園後，遇到的第一個保育員就是張永興，當時張永興還是個23歲的大男孩，一人一象朝夕相處40年，默契絕佳，只要張永興下指示，無論是抬腳、前趴或是側躺，阿里照辦不誤，甚至還會張嘴讓張永興幫牠擦上口內膏。不過天下沒有不散的筵席，張永興在去年7月退休。

2003年8月3日，七夕情人節前夕，高雄市壽山動物園為動物舉辦最佳情侶檔票選活動，大象阿里和安妮以3498票，成為最佳情人。（圖／本報資料照片，楊嘉裕攝）

大象阿里（右）不時以鼻子碰觸安妮表示友善。（圖／本報資要照片，王廣福攝）