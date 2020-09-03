美國加州金斯海灘附近商圈，日前遭到一群野生奧客入侵，不斷有熊隻「侵門踏戶」的闖入當地數間超市狂嗑零食，甚至「呷好道相報」，一週內竟有兩度熊隻上門光顧，讓超市員工心情皮皮剉，坦承「說真的確實蠻怕的，與熊幹架並不在我的工作範圍內啊！」

根據監視器畫面顯示，過去3週內接連發生數起野生熊隻闖入當地商家的事件。其中，位於美國加州塔霍湖畔金斯比奇（Kings Beach）的一間超市，在上月27日出現一隻野生熊隻闖入商品區流連忘返，讓目擊民眾驚呼「就我所知，這是一週之內第2次了！」原來早在8月18日，也有一隻熊光顧了該間超市，還順手拿了一包玉米片離開。

無獨有偶，上月29日一隻野生熊隻也試圖闖入加油站商店內，但遭到員工保羅（Paul Heigh）的阻止，心有不甘的牠隨即展開反擊，作勢朝向保羅猛衝，嚇得保羅倒退三步，只能任由野熊闖入卻束手無策，他坦言，「老實說，我確實蠻怕的，畢竟與熊幹架並不在我的工作範圍內」。

對於野生熊隻接二連三闖入商家大肆搜刮進食，當地野生動物保護組織「熊聯盟」（BEAR League）成員Ann Bryant也聯繫了商家，並指導他們如何設法將飢餓的野熊拒於門外，她強調，「熊不應該進入建築物中，否則很可能會被人類開槍射殺」。