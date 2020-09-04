北京動物園日前驚傳有遊客在自駕導覽區內，餵鹿吃口罩，嚇得飼育員立即衝上前制止，一段行車紀錄器畫面也跟著在網路上瘋傳，引來網友罵聲連連，不過也有理性網友認為，「怎麼確定是車裡人餵的？」對此，北京警方也做出回應。

近日一段行車紀錄器畫面在網路上瘋傳，據悉，上月30日一輛銀色轎車駛進北京動物園內的自駕導覽區，與園區內動物近距離接觸，不過卻有一隻鹿朝著轎車逼近，隨後更將頭伸入車窗內，並叼出一副口罩，不斷咀嚼，所幸一旁的飼育員見狀趕緊衝上前去制止，鹿才將口罩吐出，驚險過程全被後方車輛行車紀錄器給拍了下來。

影片曝光後網友全罵翻了，痛批遊客對鹿投餵口罩，但也有眼尖網友發現，當時遊客似乎有將手伸出車窗，試圖搶回口罩，可惜沒有成功，直言「牠自己把頭伸進去，你怎麼確定是車裡人餵的？」、「光看影片其實是沒法判斷出是遊客主動餵，還是動物自己叼到的」。

對此，北京警方調查後發現，當時是鹿將頭從左後車窗探入車內，將兒童座椅前的小桌板上的口罩叼出，遊客搶奪未果，並非故意投餵。警方也提醒，遊客在動物園內遊玩時要做好安全防護，避免發生意外。