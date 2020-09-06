有時候過於貪心，很可能反而害了自己！日本一名網友最近就在沙灘上看見了一隻水鳥的遺體，而牠的嘴中竟還含著一條相當肥大的魚，似乎是因為太過貪心，吃下了無法吞下的獵物，才造成噎死的慘況，而照片曝光後引起了網友們的熱烈討論。

這名網友「@daori_hm」在推特上分享了這張照片，從畫面中可以看見，有一隻水鳥癱倒在沙灘上面，海浪不斷拍打著牠的身體，而牠的口中還含著自己「最後的晚餐」，是一隻體型十分肥大的魚，可以推測這隻水鳥似乎是因為太過貪心，想吃下這隻無法下嚥的食物，才造成了被噎死的慘況。

這個畫面不只推主相當震驚，就連網友們看到照片後也同樣感到非常驚訝，「這就算變成了化石也一樣會引起話題吧」、「這隻鳥已經盡力了啊…」、「死於牠所熱愛的東西」、「所以接下來是…漁翁得利？」、「為了謀生結果賠上了自己的性命啊～」。

此外，有眼尖網友根據照片猜測這隻水鳥應該是「鸕鶿」，這種鳥又被稱為「魚鷹」，通常以潛水魚類為食，因此牠們經常會潛下水追捕魚類，最長可以在水下待28秒左右的時間，日本和大陸的部分漁民甚至會訓練牠們捕魚。