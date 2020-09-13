現代人追求CP值，吃到飽餐廳因為菜式豐盛、價格實惠，更是不少老饕的首選，日前就有網友好奇「燒肉吃到飽怎麼回本？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO昨（12日）在PTT「八卦板」PO文透露，上門光顧燒肉吃到飽的店家，光是一個人就要799元加一成服務費，用餐時間限時120分鐘，讓他不禁好奇「要怎麼吃回本？狂點海鮮類的應該比較能回本吧？生蠔？蚵仔？花枝？天使紅蝦？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，就有老饕點出回本3關鍵，包括「別單吃肉」、「油花太多容易膩」，肉類吃膩的話「改吃甜點」再繼續戰。

網友紛紛留言回應，「不要上基本盤」、「冰淇淋吃到爆」、「肉>海鮮>肉>海鮮>肉>海鮮>肉>海鮮>肉>海鮮>肉>海鮮>冰淇淋」、「牛肉點爆」、「五花牛油多成那樣，回得了本才怪」、「燒烤要派人專職烤，輪流也行，不然效率不夠快」、「吃蒜頭最回本」。

但也有網友吐槽「吃不回本不會改吃單點的哦，還是你吃不起？」、「這種肉，你吃到吐，店家最少賺你一半」、「至少要有吃2公斤的本事，不然不要想太多」。