紙風車和綠光劇團在新北市八里的倉庫，今年6月慘遭祝融，道具付之一炬，損失達5千萬元，加上新冠肺炎衝擊，營運更是雪上加霜，但劇團方面曾發聲明表示「暫不主動設立專戶勸募」，目前仍以貸款和演出等方式呼籲民眾買票進場支持。不過，昨（13日）紙風車執行長李永豐與導演吳念真搭乘高鐵時，卻遇到善心女士塞了一疊「衛生紙包千元鈔」，並向他們喊話「紙風車加油」就轉身下車，讓他們受寵若驚。

臉書粉專《紙風車368兒童藝術工程》昨PO文透露，吳念真導演和李永豐執行長搭高鐵南下時，鄰座一位女士下車前，遞過來一份用衛生紙包著的一疊千元鈔，說著「紙風車加油！」並在他們還來不及反應時，轉身就下車了。

紙風車表示，「真的很感謝那位女士，謝謝您對紙風車的支持，很抱歉速度快到無法好好的跟您致謝，您的心意我們收到了，我們會繼續堅持努力，帶給台灣孩子更多歡樂！」

這位善心女士的善行曝光後感動無數網友，紛紛留言大讚「那位女士的好心一定會有福報」、「眼眶泛淚了」、「好感動，我相信有很多這樣的人默默支持、默默付出。台灣真的很美，很純樸」、「支持紙風車不遺餘力，真的好有愛」、「好感動哦！台灣最美的風景是人」、「台灣人真的是滿滿的人情味」。

也有不少人替紙風車劇團加油打氣「紙風車團隊辛苦了，感謝你/妳們為台灣孩子的付出 」、「喜歡紙風車帶給孩子們的開心笑容，紙風車加油」、「謝謝紙風車劇團…帶給大小孩子們燦爛的笑容」。