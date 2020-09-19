氣候溫熱潮溼是蛇類出沒的季節，不少人在爬山時，總能看到蛇現身，不論是毒蛇還是無毒蛇，讓人看的避之唯恐不及。日前一名網友發現，水管縫隙間有一條死蛇，嘴外還掛著一隻蟾蜍，看起來像是死了，沒想到蛇竟還活著。

吞大蟾蜍吞到一半，連蛇嘴都變形(圖翻攝自/爆廢公社)

一名網友將照片分享於《爆廢公社》，指當時在水管的縫隙間，看到了一條怪蛇，鱗片顏色為紅色，而身上還有橢圓形的褐色斑點，體型看起來並不小，卡在中間一動也不動，生前貪心的想吞一隻體型較大的蟾蜍，只見大蟾蜍的下半身還掛在蛇嘴外。

而蛇的嘴部更因蟾蜍的體型而被撐開，待在原地看起來似乎已經死了，但網友之後才發現不對勁，原來牠根本沒死，只是吃到一半吃太撐，因此躺著休息，也好奇詢問「請問這是什麼蛇呀？」。

不少網友以花紋推測，牠應該是「紅班蛇」，還有人表示，過去曾見過類似狀況，當時在工廠的門口外，看到一條蛇身體蜷曲裹住另一隻蟾蜍，期間緩緩地吃進對方，認為蛇應該是吃了有毒的蟾蜍後，暫時性的中毒，因為待蛇吞完休息一會兒後，牠便自行離開。