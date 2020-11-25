每到月底時，荷包幾乎見底了，不少人只能吃泡麵度日，硬撐到下個月發薪日。越南有一名學生日前提到，由於接近月底口袋空空，與室友們餓到不知如何是好，期間發現寢室溜進一隻蛇，因此便決定抓牠煮來吃，而一開鍋後讓所有人嚇瘋。

<GÓC CHIẾU MỚI> "Các bác ạ! Tụi em sv, cuối tháng đói mốc meo... gạo không còn, mỳ tôm cũng bẻ đôi chia nhau, nói chung... 由 Hóng Express 發佈於 2020年11月23日 星期一

綜合越媒報導，一名暱稱為TH的越南學生，日前在臉書透露，指由於月底沒錢吃飯，就連泡麵也早已被吃光，他與室友肚子雖然很餓，但卻無可奈何，豈料寢室竟出現一隻大蛇，他們不僅不害怕，甚至彷彿看到一絲曙光，突發奇想抓蛇煮來吃。

TH與室友認為，蛇不僅能夠飽餐一頓，甚至營養價值豐富，才會決定抓蛇烹煮，但由於他們沒有煮蛇的經驗，不僅沒有剝皮去鱗，甚至也未放血，就直接把整條蛇丟進鍋裡，與青菜、胡蘿蔔煮成一鍋蛇湯，TH更提到當時放入鍋中煮時，味道很香，但一開鍋後，畫面仍有些驚悚，最終也不確定，學生們是否有將蛇吃下肚。

而照片曝光後，在網路上引發討論，不少人相當傻眼，表示「牠看起像是不小心掉進鍋裡的」、「在科技如此發達的年代，你們烹煮時，不會先在Google或Youtube上找到方法嗎？」、「蛇有沒有毒，普通人應該難以分辨。別為了果腹而讓自己陷入危險中吧！」、「太噁了！就算我再怎麼餓，我也不會吃」。