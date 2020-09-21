日前一名孕婦抱怨，外出購物時竟然被陌生阿婆當眾大聲喝斥，要她「不能摸肚子」，讓她覺得十分錯愕，事後越想越氣，痛批「關她什麼事！住海邊喔？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO在臉書社團《爆廢公社公開版》PO文透露，出門買東西被一名陌生阿婆大聲碎念「不能摸肚子」，讓她覺得莫名其妙，「懷孕摸不摸肚子我家的事情！26+2被大聲喝止很傻眼！不管摸肚子有什麼後果我自己承擔，買東西被大小聲就是不爽！而且我走了她還在叫罵！是瘋了嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「摸肚子是媽媽下意識保護寶寶的行為，我也每天摸爆，他踹我太大力我還會戳回去」、「那阿婆住海邊的哦？我懷2胎無時無刻都在摸，自己的孩子為什麼不能摸？真是莫名其妙」、「我摸6胎了」、「現在都2020了，不用太迷信，除非醫生說不可以」、「為什麼不能摸肚子？不摸肚子怎麼數寶寶胎動？不數寶寶胎動，怎麼確定寶寶是否健康？有沒有貪玩導致臍帶繞頸？胎盤鈣化影響寶寶，導致活動力下降？」、「無知果然是世界上最可怕的事」。

不過也有網友出言緩頰，「老人家好像有說不能繞圈摸，會臍帶繞頸」、「其實我的醫生跟護理師後期都說過叫我不要一直摸，因為我的胎況不穩，怕一直摸導致宮縮早產」、「其實真的有不能一直摸的原因，我之前有看過一個新聞案例，因為孕婦一直撫摸，胎內嬰兒跟著媽媽的手一直轉，轉到後面臍帶勒頸」、「我想那位婆婆應該都是好意，但這麼大聲我想誰都會嚇到跟不開心啦！」

對於懷孕摸肚子會導致早產、長胎記或臍帶繞頸的說法，婦產科醫師蘇怡寧過去就曾反駁，「你沒有超能力、你沒有龜派氣功、你不會隔山打牛，寶寶不會因為這樣就長胎記或是臍帶繞頸」，更指出早產風險跟子宮頸長度有關。