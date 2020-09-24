墨西哥城 (Mexico City)下起連日暴雨，最近好不容易放晴了，當地清潔員趕緊清理下水道，豈料在疏通的過程中，他們竟然挖出一隻「比人還大」的巨鼠，蜷曲身體而毛髮上全是汙泥，把現場民眾全嚇傻，但仔細看卻發現不對勁，主人也現身曝真相。

Una enorme rata y otras 20 toneladas de residuos colapsaron los desagües en @ALaMagdalenaC lo que ocasionó las severas inundaciones de las últimas horas, @Paty_OrtizC acudió a verificar los trabajos y ofrecer apoyo a vecinos afectados. pic.twitter.com/umSooWrHBT — Enrique Serna Mx (@esernamx) September 18, 2020

綜合外媒報導，墨西哥近幾周遇強烈降雨，導致不少城市淹水，為了解決水災問題，清潔員趁放晴時，趕緊疏通下水道，清出了22噸的垃圾，但詭異的是，他們還拉出一隻巨鼠，彎著腰蜷縮在一起，嚇壞現場民眾，但之後才發現，這一隻巨鼠並不是真的老鼠。

巨鼠的主人伊芙琳（Evelin López）也現身解釋，這一隻巨鼠是她做的「萬聖節道具」，好幾年前在一場暴雨中，被雨沖出了倉庫，但當時卻一直找不到，最終她只能選擇放棄，豈料最近又出現，她與其他人一樣都很驚訝，事後確定並未有違法事件，因此巨鼠也物歸原主。

目前尚不清楚伊芙琳會如何處理巨鼠，但由於它在下水道待了很長一段時間，因此並不打算將它用於今年萬聖節裝飾。不少網友表示「這是忍者龜嗎？」、「如果走在路上看到它，第一時間真的會被嚇跑」、「它的毛也做的太逼真了吧！乍看之下會以為是真的老鼠」。