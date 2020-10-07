萬物皆漲的年代，買房動輒千萬起跳，舉凡屋況、房貸、學區、交通位置、生活機能…等等，都是左右房價的關鍵，因此不得不審慎評估。日前就有網友不禁好奇「一般講的室內到底含不含陽台？」貼文一出隨即掀起網友熱議。

原PO在PTT「home-sale板」PO文指出，房仲給的資料是主建加上陽台就是室內坪數，但是板上網友在討論室內坪數問題時，例如「室內30（坪）可隔大三房或小四房」，讓他不禁疑惑，30坪如果含陽台的話，隔四房感覺會住得很憋，於是好奇問道「所以『室內』通常的意思到底含不含陽台？我覺得陽台明明算室外吧」。

貼文一出隨即掀起網友熱議，「不算，室內就是主建」、「陽台加進去，數字好看」、「室內『通常』包含陽台，因為陽台有可能外推，所以我只看『主建坪數』」、「看主建坪最沒有爭議（主建坪不含陽台）」、「現在房子太小，房仲建商都喜歡含進去，其實很不專業」、「陽台是附屬建物，但主坪數來說涵蓋進去，因為陽台非公設。反正你只要知道你室內能用多少，就知道陽台吃你多少錢了」。

不過也有內行人直言「這個詞有爭議，有些人認為算，有些人認為不算，因為講室內，有人的意思是扣掉車位和公設，講主建物大概就沒爭議，不算陽台」、「問坪數避免資訊傳遞錯誤，最簡單的問法就是室內不含陽台雨遮的坪數，這樣就不用怕誤會了」、「直接避免使用『室內』這個詞，用『主建』、『附屬』」、「因為你問的不明確才會這樣啊，封起來的陽台是室內，完全沒毛病。最正確就是看權狀，不用扯，你繳稅買賣也都是看權狀」。