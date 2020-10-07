台灣各地都有屬於自己縣市的特色食物和口味，甚至還存在著只有當地人才知道的「隱藏版美食」。最近，一名從南部到北部念書的大學生和同學們去早餐店吃早餐，在看菜單時他無心地說了一句「怎麼沒有小肉豆」，同學們聽到後都一頭霧水，讓他超級震驚。

在 Instagram 查看這則貼文 早安！晨之美（@delicious_breakfastt）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 4 日 下午 5:43 張貼

這名大學生在《Dcard》上的貼文中指出，日前他和台中人室友去吃早餐，看到菜單後他隨口說了一句：「這間怎麼沒有小肉豆啊？」，結果室友聽到卻滿頭問號，不知道「小肉豆」是什麼東西，這讓PO主覺得非常不解，立刻上網找圖片，但對方看完也是說自己沒聽過也從沒在早餐店看過這種食物。

後來又再問了好幾個中、北部的同學，沒想到大家真的全都沒聽過，這個事實讓PO主非常震驚，直呼「小肉豆」是早餐店必點，「那個味道會讓人不知不覺嗑完一整包，香腸熱狗可能吃個幾根就膩了，但小肉豆不會！」、「活了18年沒吃過小肉豆絕對是人生最大的損失」，他也決定下次要從南部帶來給大家嚐嚐鮮。

貼文一出，不少中、北部人也都和PO主同學一樣，甚至有一些南部人也不知道小肉豆是什麼東西，「只有南部才有的東西，其他地區很難找到，我也是到台南才知道有這個東西的」、「台中人，以前完全沒聽過」、「台南人來北部唸書！身邊朋友沒人知道小肉豆是什麼…」、「土生土長高雄人，真心沒聽過耶」、「屏東人 上大學到台南之後才知道這個東西」。

不過有人指出，現在中、北部有一些早餐店也有在賣小肉豆了，「台北也有蠻多早餐店都有了，我去小琉球也有吃到」、「我在台中有看到，但沒有點過」、「可是小弟在新北很多早餐店都有（看到）餒」。