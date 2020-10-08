男女之間有沒有純友誼一直都是熱門的討論話題。對此，一名網友就以身邊朋友的案例上網詢問，表示他有認識一男一女經常單獨相約到外縣市遊玩，讓他好奇問道「這種程度仍會是朋友關係嗎？」有不少網友就出面分析男女想法的不同之處。

一名網友在PTT的WomenTalk板以標題「男女單獨出去玩還是純友誼的可能性高嗎」發文，表示他身邊有一男一女從大學就認識了，男生長相一般，女生則是路上經常被人搭訕的正妹，雙方單身多年，經常會一起約去外縣市玩一整天，雖然沒有過夜，但這樣的相處模式讓他不禁好奇問道「可以做到這種程度的，會相信仍是朋友關係嗎？」

文章曝光後掀起熱議，不少網友紛紛留言表達各自的看法，有人覺得「滿正常的吧」、「還在認為男女沒純友誼的也太傳統」、「你說認識已數年，真要有什麼也早就有了吧」、「我女友跟他認識10幾年的朋友會，給你參考」但也有人說「沒有純友誼啦」、「上次我朋友這樣說的已經結婚要生小孩了，給你參考男生，不會無聊陪女生去玩啦！」。

其中有許多網友更分析出男女心態很有可能是「女生是純友誼，但男生應該有意思」，「女生很正常，男生可能暗戀多年」、「女生比較正：郎有情，妹無意。」、「對女生純友誼正常，對男生來說不正常」、「女的可能只是當純朋友，男的或許喜歡她默默陪著阿」、「男生對女生沒意思誰信啊，女生可能真的沒意思」、「男的感覺不是」。