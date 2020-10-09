從小身邊總會有幾個頭腦比較聰明的同學，但這種「一學就會」的天才你有看過嗎？日本有一名奇女子近日受到矚目，原因就是她實在是太聰明了！很多達人苦練多年的技藝，她竟然只要稍作練習就可以達到幾乎七八成的程度，甚至還有超越達人的嫌疑，讓所有特殊技藝達人全都傻眼到懷疑人生。

日本女星森川葵能在短時間內學會各種超難技藝，被網友奉為「天才女優」。(影片來源/FB/日本象/如遭刪除請見諒)

日本女演員兼聲優森川葵自從成為綜藝節目《這個？！實際上是怎樣的課》（それって!?実際どうなの課）的固定班底後，開始在全國各地拜訪特殊技藝達人，並挑戰他們的特殊才藝，沒想到卻意外發現森川葵每次都能輕鬆完成任務，連達人都忍不住讚嘆她的能力，她也因此被冠上「天才女優」的稱號。

在 Instagram 查看這則貼文 森川葵（@aoi_morikawa0617）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 4 日 上午 1:25 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 森川葵（@aoi_morikawa0617）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 13 日 上午 2:01 張貼

從影片中可以看到，她從以前就習慣「一心二用」，如果沒有同時做兩件事情就會覺得浪費時間，所以當她把所有專注力放在同一件事情上面的時候，似乎就會開發出自己無限的潛能。像是連打22次水漂、競技疊杯、骰子疊摞、從五層玻璃杯下抽出桌布等等，甚至秒成功達人說需要苦練年才能練成的疊石技巧，還有第一次就打破橡皮筋達人世界記錄的不可思議表現。

在 Instagram 查看這則貼文 森川葵（@aoi_morikawa0617）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 8 日 上午 2:05 張貼

而森川葵彷彿開外掛的超強實力也在PTT上掀起熱議，不少網友紛紛留言「她有特技的加護吧超猛」、「杯子和骰子那真的猛，看得出動作沒達人熟練，但協調性超好，看來真的有天分加持啦」、「這很扯耶，這個人的眼腦手的協調性大概全點滿了」、「酸民常說的這沒什麼我也做得到，她真的做得到…」、「拷貝忍者森川葵XD」、「專業拆台好好笑」、「明顯已經不是節目前偷練的等級了……」。