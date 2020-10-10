經濟不景氣，物價居高不下，該如何存錢理財變得格外重要，日前就有一名小資女好奇問道「每月多存1萬有意義嗎？」貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人4字揭露理財真理，直言要「修正觀念」才行。

原PO日前在PTT「WomenTalk板」PO文指出，若是扣掉全部必要開銷，並且進行了理財規劃後，每月還多出1萬元，好奇大家究竟會怎麼做，「進修上課？或是做什麼有趣的事情？目前想到的是，可能可以養得起一隻貓…有沒有什麼好的提議？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「捐出去，可以幫助浪浪」、「可以養2隻，多的可以存起來當作醫療基金，基本開銷確實不用那麼多」、「有時間有心力可以養貓貓，每天下班回到家吸貓玩貓那種療癒感，只有貓奴才能享受到」、「進修上個課什麼都好，或是培養一種嗜好，下廚、品酒、學才藝」。

不過也有內行人直言，要先修正理財觀念，才能積少成多，「存起來或是投資」、「進修、運動、存股」、「有想進修的就投呀，剩下的拿去理財」、「存起來啊，為什麼一定要花掉」、「投資自已的腦袋增加競爭力」、「可以加碼投資啊，不然一半投資，一半做自己想做的事情也很好」、「存起來當作投資備用金啊」、「定期定額台積電」、「再多投資1萬，或是存保險」、「All in理財，真正理財只有嫌錢少」。