毫無人性啊！大陸山西省太原市一名男子，先是引誘流浪母貓進到籠中，隨後竟用滾燙熱水澆牠，有民眾發現後試圖勸阻、怒斥，而男子則稱因「貓偷吃了火腿」，母貓隨即被送往醫院治療，才發現牠還懷有4胎寶寶，但全胎死腹中，母貓全身毛髮也都脫落。

綜合陸媒報導，男子稱流浪貓偷吃他的火腿，因此他便將貓引誘至籠中，並用熱水淋牠，當時一名賀姓女子在附近遛狗，突然聽到貓咪的慘叫聲，發現變電站門口前，站了一名20多歲的男子，手中提著關著貓的籠子，並拿剛燒開的熱水燙牠。

賀女當下非常氣憤，與另外2名男子上前阻止，並試圖搶走對方手上的水壺，男子稱因貓咪偷吃他的火腿，而賀女怒斥「牠就吃你的火腿，大晚上你也不能把牠活活地拿開水澆死啊！」，趕緊報警處理，而虐貓男子被帶至警局做筆錄，浪貓也被送至附近的獸醫院救治。

賀女心疼的表示，做了超音波後發現，流浪貓懷孕了，而腹中有4隻成形的幼貓，全都胎死腹中，獸醫只能進行剖腹引產手術，而流浪母貓受傷嚴重，全身毛被燙到全掉光，露出白色的肌膚，而且第一時間還測不到體溫，由於傷勢相當嚴重，母貓還痛到流出了眼淚，讓人看得非常心痛。

太原市小動物救助協會劉會長表示，「受傷貓咪體溫一直升不上去，存活機率一半一半吧」，而虐貓男並非變電站工作人員，而是變電站合作的保安公司員工，保全公司主管得知後，也親自至寵物醫院看望貓的傷勢，並付了5千元醫藥費，用於貓的後續治療，也將開除涉事員工，未來會加強公司內部管理，所幸經過搶救後，母貓目前狀況暫時穩定。